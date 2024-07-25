Balıkesir ve Adana'da orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

Balıkesir ve Adana’dan orman yangını haberleri geldi. Balıkesir’in İvrindi ilçesinde çıkan yangına müdahale sürerken, Adana’nın Feke ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir ve Adana'da orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

ve Adana’da çıktı.

'ye bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

ADANA'DA YANGIN

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kazancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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