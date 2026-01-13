Balıklı Rum Hastanesi davası. Dört sanık tahliye edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; 2017-2021 yılları arasında kayıt yapılmadan bazı hastaların muayene edilmiş gibi gösterildiği, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere çok sayıda sahte reçete düzenlendiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 112 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya dördü tutuklu beş sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu dört sanığın tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete düzenlenerek kamu kurumlarının zarara uğratıldığı iddiasıyla aralarında doktor, tıbbi sekreter ve eczane çalışanlarının da bulunduğu beş şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların gerçeğe aykırı reçeteler düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nı maddi zarara uğrattıkları ileri sürüldü. İddianamede, hastaların bilgisi ve onayı olmaksızın adlarına reçete yazıldığı, reçeteye tabi ilaçların ise mevzuata aykırı yöntemlerle temin edildiği kaydedilmişti.

Savcılık makamınca düzenlenen dilekçede; hastanede görevli Prof. Dr. Ayten E., tıbbi sekreter/sağlık personeli Nazan D., eczane kalfası Resul Ç. ile diğer sanıkların, birlikte hareket ederek sahte reçete düzenledikleri ve bu yolla resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri öne sürülmüştü. Eylemler nedeniyle başta müşteki hastane olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun zarara uğratıldığı vurgulanmıştı.

İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İktisadi İşletmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu müşteki sıfatıyla yer almıştı.

BEŞ SANIK HAKKINDA 9 YIL 4 AY 15 GÜNDEN 46 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Dosyada 18 kişi mağdur, 5 kişi ise şüpheli olarak gösterildi. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ayten E. ve Nazan D.'nin; “kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik”, “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak” ile “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 yıl 9 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

Tutuklu sanık Resul Ç. ile tutuksuz sanık Ahmet H. ve firari sanık Cüneyt K. hakkında ise kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yardım etme suçlarından 9 yıl 4 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ayrıca iddianamede, sanık Resul Ç.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği iddiasıyla, 7 yıl 6 aydan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan iddianamede; Eyyüp Ç., Yılmaz E. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ile “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçları” yönünden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtilmişti.