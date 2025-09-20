Balıklı Rum Hastanesi'nde silahlı saldırı: Polis sekiz kişiyi yakaladı

İstanbul Zeytinburnu ve Ümraniye'de gerçekleşen iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden altısı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül'de Özel Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nın bahçesinde S.G.'ye yönelik silahlı saldırı sonrası çalışma başlattı.

Saldırının ardından teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 60 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek saldırganların ve olayla bağlantısı olan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda sekiz şüpheliyi yakaladı.

100 SAATLİK GÜVENLİ KAMERASI KAYDI İNCELENDİ

Polis ekipleri, 5 Eylül'de Ümraniye'de faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından inceleme yaptı.

Motosikletle gelerek iş yerini kurşunlayan şüphelilerin belirlenmesi için 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, saldırıya ilişkin iki şüpheliyi yakaladı.

Her iki olayla ilgili emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden altısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken dördü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.