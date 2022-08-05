Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Haberler - DHA 05.08.2022 - 15:13

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına soruşturma

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İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

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İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Balıklı Rum Hastanesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Alevlerin kısa sürede binanın çatısını tamamen sardığı yangın sürerken sağlık çalışanları, itfaiye ve zabıta ekipleri ile vatandaşlar, yaşlılar ile hastaları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırmıştı.

Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlanmıştı.

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