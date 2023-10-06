Balıklıgöl nerede? İşte Balıklıgöl efsanesinin ayrıntıları

Yerli ve yabancı her yıl binlerce turist ağırlayan Balıklıgöl'ün konumu ve özellikleri merak ediliyor. Balıklıgöl, dini bayramlar da ile Mevlit ve Kandil gecelerinde en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşır. Peki, Balıklıgöl nerede? İşte Balıklıgöl efsanesinin ayrıntıları...

Balıklıgöl nerede? İşte Balıklıgöl efsanesinin ayrıntıları

Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir. Derinliği 3-5 metre civarındadır. İçinde efsanelere konu olan sazan türü balıklar bulunmaktadır. Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve yenilmez. Rivayete göre Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, bir mucize gerçekleşir ve etraf güllük gülistanlık olur. Bu mucizenin gerçekleştiği mekânın Balıklıgöl ve çevresi olduğuna inanılır. Dini bayramlar da ile Mevlit ve Kandil gecelerinde en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşır.

Balıklıgöl Platosu'nda Hz. İbrahim'in doğduğu mağara da bulunmaktadır. Üç semavi dinin atası olarak kabul edilen Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın ziyaretçisi de çok fazladır. Her dinden her ülkeden ve her şehirden yılın her mevsiminde bu mağaraya ziyaret vardır. Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın hemen yanında yaşadığı dönemin din âlimi olan Beddiüzaman Said Nursi'nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı da bulunmaktadır.


Balıklıgöl Platosu'nda Hz. İbrahim'in doğduğu mağara da bulunmaktadır. Üç semavi dinin atası olarak kabul edilen Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın ziyaretçisi de çok fazladır. Her dinden her ülkeden ve her şehirden yılın her mevsiminde bu mağaraya ziyaret vardır. Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın hemen yanında yaşadığı dönemin din âlimi olan Beddiüzaman Said Nursi'nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı da bulunmaktadır.

Balıklıgöl nerede? İşte Balıklıgöl efsanesinin ayrıntıları - 1

BALIKLIGÖL'E NASIL GİDİLİR?

Eyyübiye ilçesinde yer alan Balıklıgöl'e kendi aracınızla gitmek isterseniz; İstanbul’a 1263 kilometre, Ankara’ ya 810 kilometre, İzmir’e ise 1251 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Diğer şehirlerden düzenlenen otobüs seferleriyle, uçakla veya trenle ulaşabilirsiniz. Balıklı göl Şanlıurfa şehir merkezinde yer almaktadır. Şehrin her yerinden Balıklıgöl'e ulaşım mümkündür.

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