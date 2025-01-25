Balıklıgöl'de sömestr yoğunluğu

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, yarıyıl tatili ve hafta sonunu fırsat bilen misafirlerce ziyaret ediliyor.



Farklı illerden kente gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda tarihle iç içe vakit geçiriyor.



Şehrin simgesi yerleşkedeki dini mekanları da ziyaret eden misafirler, balıklara yem atarak bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.