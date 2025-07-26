Balkan Barış Platformu İstanbul'da toplanıyor

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yanı sıra İran'ın Avrupa'yla gerçekleştirdiği nükleer görüşmelere de ev sahipliği yapan İstanbul, diplomasinin merkezi olmaya devam ediyor.



Balkanlarda barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapılacak.



İstanbul'daki toplantıya Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın dışişleri bakanı, Arnavutluk'un ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılması bekleniyor.



"DİPLOMASİNİN AKTİF AKTÖRÜ"



Toplantıya ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala 'da da bir değerlendirme yaptı.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Ala, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ve İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığını hatırlattı. "Türkiye; barışa, istikrara ve adalete dayalı bir dünya düzeni inşa etme ideali doğrultusunda, uluslararası diplomasinin aktif ve yön verici aktörü olmaya devam ediyor." dedi.



İstanbul'da yapılacak Balkan Barış Platformu Toplantısının da tarihi bağların güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel işbirliğine verilen önemi ortaya koyduğunu belirtti.

