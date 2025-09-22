Balkan Panayırı karıştı: Tekme tokat kavga çıktı

Bursa'da düzenlenen Balkan Panayırı'nda iki grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırı'na katılan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve tokat saldırdı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güvenlik görevlisi ve vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

