Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor

Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 24.10.2021 Pazar sabah saatlerden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşeceği belirtildi. Düşük sıcaklıklar gelecek haftanın ortasına kadar devam edecek.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı da uyardı. Açıklamada şöyle denildi:

"24.10.2021 Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor."