Balkona çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü

Adana'da Ç.Ş., sokaktan seslendiği husumetlisi yabancı uyruklu Mahmud Dahi'yi (27) evin balkonuna çıktığı an tabancayla başından vurarak öldürdü.

Balkona çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü

Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş., sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş., ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelisini yakalamak inceleme başlattı.

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