Balkonda çiçek sularken vurulmuştu: Doktordan yıllar sonra acı haber

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 13 Aralık 2021 tarihinde özel bir hastanede görevli olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan'ın, iddiaya göre evinin balkonunda çiçek suladığı esnada başına saçma isabet etmişti.

Ağır yaralanan doktora, kafa travması teşhisi konulmuştu. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yıllardır tedavi gören Serarslan, bugün sabah saatlerinde 51 yaşında hayatını kaybetti.

Aksın Serarslan'ın naaşı, Altınordu ilçesindeki Ulu Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesindeki Hatipli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenin Hollanda'dan emekli L.A. isimli zanlı olduğunu belirlemişti.

Ekipler; L.A.'nın olay esnasında atış talimi yaptığını, boş arsada cam şişeleri hedef aldığını ve domuz kurşunu olarak tabir edilen tekli iri bilyelerin, bu esnada yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunan Aksın Serarslan’a sehven isabet ettiğini tespit etmişti.

Zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.