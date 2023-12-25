Balkonda közden yangın çıktı: 5 ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Divriği ilçesi Olukman köyünde, sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.



İddiaya göre köyde yaşayan Abdullah Arslan, soba kovasını evinin balkonuna bıraktı. Rüzgar nedeniyle küllerin arasında harlanan közden yangın çıktı ve çevreye yayıldı.



Alevler Abdullah Arslan'ın eviyle beraber 4 eve daha sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Divriği Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Hakan Gök de köye gidip incelemelerde bulundu.



Yangında yaralanan olmazken 5 ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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