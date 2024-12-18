Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerin arasından itfaiye kurtardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.



Nusratiye Mahallesi’ndeki Kömürcü Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.