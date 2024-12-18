Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerin arasından itfaiye kurtardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede bir kişi balkona çıkarak yardım bekledi. Ölümle burun buruna gelen adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerin arasından itfaiye kurtardı

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’ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıktı.

Nusratiye Mahallesi’ndeki Kömürcü Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerin arasından itfaiye kurtardı - 1

BALKONDA YARDIM BEKLEDİ

Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, yangının çıktığı dairedeki bir kişi balkona çıkarak yardım istedi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkondaki kişi araç merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilendiği belirlenen kişi hastaneye kaldırılırken, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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