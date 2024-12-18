Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerin arasından itfaiye kurtardı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede bir kişi balkona çıkarak yardım bekledi. Ölümle burun buruna gelen adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Nusratiye Mahallesi’ndeki Kömürcü Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BALKONDA YARDIM BEKLEDİ
Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, yangının çıktığı dairedeki bir kişi balkona çıkarak yardım istedi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, balkondaki kişi araç merdiveniyle kurtarıldı.
Dumandan etkilendiği belirlenen kişi hastaneye kaldırılırken, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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