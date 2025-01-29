Balkonda oturan husumetlisini tüfekle yaraladı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'ndeki binanın 3’üncü katında meydana geldi.

İ.A., daha önce aralarında husumet bulunan B.F.’nin yaşadığı evin önüne geldi.

İ.A., balkonda bulunan B.F.’ye doğru ateş etti. B.F., koluna isabet eden saçma ile yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.