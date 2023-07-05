Balkonda otururken başına saçma isabet eden genç öldü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet eden 19 yaşındaki Mehmet Ali Topcu yaşamını yitirdi.

Balkonda otururken başına saçma isabet eden genç öldü

Arıca köyüne bağlı Taşgedik Mahallesi'ndeki evinde balkonda oturan Mehmet Ali Topcu'nun başına nereden geldiği belli olmayan ve av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen saçma isabet etti.

Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Topcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından cesedin ve evin çevresinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Topcu'nun cesedi inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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