Balkonda otururken başından vuruldu: Kuzeni gözaltında

Kastamonu'da 19 yaşındaki Mehmet Ali T., balkonda otururken başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gencin 16 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı.

Balkonda otururken başından vuruldu: Kuzeni gözaltında

'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı.

Kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzeni Mehmet Ali T.'yi vurduğu iddiasıyla Y.E.T., (16) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Y.E.T., Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İlçeye bağlı Arıca köyü Taşgedik Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali T., dün nereden geldiği belli olmayan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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