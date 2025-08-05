Balkonda tartıştığı 2 arkadaşını öldürdü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tartıştıkları bir arkadaşları tarafından silahla vurulan 2 kişi öldü.



Olay, saat 21.00 sıralarında Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evin balkonunda oturan Erol A (41), Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Erol A, tabancayla Taner Deniz ile Tarık Acar’ı vurup, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Deniz ve Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Erol A, bir süre sonra suç aleti tabancayla birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

