Balkondaki kombi alev aldı, apartman sokağa döküldü

İstanbul Şişli’de bir apartmanda yangın paniği yaşandı.



Olay dün saat 21.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde bulunan 8 katlı binanın birinci katında meydana geldi.



Dairenin balkonunda bulunan kombi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Balkondan yükselen alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.