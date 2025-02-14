Balkondaki kombi alev aldı, apartman sokağa döküldü

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir evin balkonundaki kombide yangın çıktı. Binada bulunanlar tedbir amaçlı dışarı çıkarken, yangın ekiplerin müdahalesiye söndürüldü.

Balkondaki kombi alev aldı, apartman sokağa döküldü

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Şişli’de bir apartmanda paniği yaşandı.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde bulunan 8 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Dairenin balkonunda bulunan kombi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Balkondan yükselen alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Balkondaki kombi alev aldı, apartman sokağa döküldü - 1

İtfaiye ekipleri, binanın doğalgaz hattını keserek yangına müdahalede bulundu.

Binada bulunanlar tedbir amacıyla sokağa çıktı.

, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürüldü.

Balkonda bulunan kombinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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