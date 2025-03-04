Balkondaki sandalyenin üzerinde ölü bulundu
Antalya'da 70 yaşındaki İsmail Kabaağaç, evinin balkonunda sandalyede ölü bulundu. Yaşlı adamın KOAH hastası olduğu öğrenildi.
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 104 Sokak’taki 4 katlı apartmanın 2’nci katında dayısıyla birlikte yaşayan İsmail Kabaağaç, balkona çıkıp sandalyeye oturdu.
Bir süre sonra, evde yalnız olan Kabaağaç'ın hareket etmediğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekibi, merdiven ile balkona çıkarak kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekibi, İsmail Kabaağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine çağrılan belediye tabibinin ölümü normal bulması üzerine Kabaağaç'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
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