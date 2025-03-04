Balkondaki sandalyenin üzerinde ölü bulundu

Bir süre sonra, evde yalnız olan Kabaağaç'ın hareket etmediğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.



İtfaiye ekibi, merdiven ile balkona çıkarak kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekibi, İsmail Kabaağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine çağrılan belediye tabibinin ölümü normal bulması üzerine Kabaağaç'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.