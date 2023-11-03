Balkondan ateş eden kişi tutuklandı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir sitede M.A. isimli kişi yaşadığı dairenin balkonundan tabanca ile havaya ateş etmeye başladı.



İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.



Kişiyi dairesinde yakalayan ekipler gözaltına alarak karakola götürdü.

M.A.’nın evi ekiplerce aranırken tabanca bulunamadı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken havaya ateş ettiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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