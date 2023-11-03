Balkondan ateş eden kişi tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü’nde evinin balkonundan havaya tabanca ile ateş eden bir kişi, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan kişiyi gözaltına aldı.

Balkondan ateş eden kişi tutuklandı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir sitede M.A. isimli kişi yaşadığı dairenin balkonundan tabanca ile havaya ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kişiyi dairesinde yakalayan ekipler gözaltına alarak karakola götürdü.
M.A.’nın evi ekiplerce aranırken tabanca bulunamadı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken havaya ateş ettiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...