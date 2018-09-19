Diyarbakır'da cinnet geçirip evinin balkonundan av tüfeği ile çevreye rastgele ateş açan kişiyi polis ikna etti.
Alınan bilgiye göre, A.G. (67) Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde cinnet getirerek evinin balkonundan av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı da olay yerine gelerek, A.G. ile telefonda görüştü.İkna çabalarının ardından A.G. gözaltına alındı.
A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.