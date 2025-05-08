Balkondan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da 1 yaşındaki bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Balkondan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Siverek ilçesinde göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan , 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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