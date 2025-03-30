Balkondan düşen 14 yaşındaki Kader ağır yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kader Alaskan (14) 4'üncü Cadde'de bulunan evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ilk olarak Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kader burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu kritik olduğu için Şırnak Çocuk Cerrahisi’ne sevk edildi.

Kader Alaskan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.