Bartın'da bir apartmanın 2. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesi Değirmenci Mahallesi'ndeki apartmanın 2. kat balkonundan sarkan 3 yaşındaki Nehir Ertan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Annesinin mutfakta bulunduğu sırada meydana gelen olayda çocuk ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu, buradaki müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Nehir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Balkondan düşen 3 yaşındaki Nehir hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Bartın'da bir apartmanın 2. kat balkonundan düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Nehir Ertan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bartın'da bir apartmanın 2. katından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.