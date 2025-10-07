Balkondan düşen avukat öldü

Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi’nde avukatlık yapan Üzeyir Çiçekçi (35), balkonda ayağının kayması sonucu kafasını sert zemine çarptı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç avukatı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Çiçekçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.