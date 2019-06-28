Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yeni Mahalle'de bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen Umut Birkan Tanrıverdi (3) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıverdi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman Kahta'da, balkondan düşen 3 yaşındaki Umut Birkan Tanrıverdi yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yeni Mahalle'de bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen Umut Birkan Tanrıverdi (3) ağır yaralandı.