Balkondan düşen Ece Kılıçaslan Acar'ın şüpheli ölümü: Eşi adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polisin durumu karakola bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatı üzerine Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi E. Acar (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



"'KARAKOLA BAŞVURMAYIN, EZİYET EDERİM' DİYE TEHDİT ETTİ"

Ece Kılıçaslan Acar'ın annesi Cemile Ayfer Gürsel, "Benim kızım 10 senelik evli. Sürekli kızım şiddet gördü. Kızım bana hep anlatıyordu, son zamanlarda anlatmamaya başladı. Çünkü hep tehdit ediyorlarmış. Ben karakola başvurduğum zaman beni arıyorlar. 'Karakola başvurmayın' dediler. Damat beni aradı 'Bak kızına daha fazla eziyet yaparım' dedi. Ben savcılığa, her yere dilekçemi verdim. Çocuğuma torunlarıma hepsine şiddet uyguluyor" diye konuştu.



28 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

"BENİM KIZIM ASLA BALKONDAN KENDİNİ ATACAK BİR İNSAN DEĞİLDİ"



Acı haberi aldığı anda yaşadıklarını anlatan Gürsel, "Gece saat 03.00'de eltisi Raziye Acar beni aradı. 'Ablam, neden almadın bu kızı bunların elinden. Bu kızı balkondan düşürmüşler' dedi. Benim kızım asla balkondan kendini atacak bir insan değildi. Onun 3 tane evladı var. Hep onlar için katlandı. Bir insan mutfakta kahve içerken nasıl atar kendini" şeklinde konuştu.



"15 GÜN ÖNCE KAFASINA 5 DİKİŞ ATILDI"



Ece Kılıçaslan Acar'ın ablası Ebru Aydın'da kardeşinin son iki senedir sürekli şiddet gördüğünü anlattı.



Aydın, "Kardeşimi odaya sokuyor yumruklarla yüzüne vuruyor, suratını morartıyor. Kesinlikle bizi arayıp haber vermediler. Ondan 15 gün önce de kafasına bardakla vuruyor yine mutfakta. Kafasına 5 dikiş atıyorlar" dedi.



"2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SİLAH DAYADI"



Konuşmasına devam eden Aydın, "2021 Kasım ayıydı. Biz kardeşimin evine gittik çocuklarımı da götürdüm. Biz gitmeden önce kardeşim yine evden ayrılmak istiyor. Bu da gidemezsin diye beşikteki 1 buçuk 2 yaşındaki çocuğa ruhsatsız silahını ya da pompalıyı bilmiyorum dayıyor. 'Eğer ki gidersen bu çocuğu vuracağım' diyor" sözlerini kullandı.