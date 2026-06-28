Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Uşak Fatih Mahallesi'nde 2 katlı binanın son katındaki dairede ikamet eden 38 yaşındaki Nurkadın Sağlam henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurkadın Sağlam'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.