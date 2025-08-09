Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Osmaniye'de feci bir ölüm yaşandı.
Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Yurdagül Türk isimli kadın, iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düştü.
Düşerken apartmanın birinci katındaki klima motoruna çarpan kadın daha sonra beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
