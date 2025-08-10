Balkondan düşen Mert yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk apartmanın birinci katındaki balkondan düştü.

Olay, Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı’ndaki 3 katlı apartmanda meydana geldi.

Birinci kattaki evlerinin balkonundaki mermerin üstünde oturan Mert Z., bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Ailenin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Mert Z., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

