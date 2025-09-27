Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir binadan düşen bir kişi olduğu yönünde polis merkezine ihbar yapıldı.

Olay yerine gelen ekipler, düşen kişinin Erdi Güngör (35) olduğunu belirledi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, Güngör'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güngör'ün cenazesi Alucra Devlet Hastanesi'ne ardından da otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.