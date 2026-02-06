Balkondan düşerek hayatını kaybeden Koçak'ın soruşturmasında 2'nci kez takipsizlik kararı verildi

Olayın yaz aylarında gerçekleştiği nedeniyle çok sayıda kişinin dışarıda ve balkonlarda bulunduğu, bu nedenle olaya birden fazla kişinin şahit olduğu belirtildi. Kararda Koçak'ın tırnaklarında eşine ait DNA örneğinin bulunmasının, tarafların evli ve aynı evde yaşaması nedeniyle hayatın olağan akışına uygun olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca alınan raporlarda, düşme sırasında herhaqngi bir dış kuvvetin uygulanmadığının tespit edildiği ve Koçak'ın bir elini bırakması sonucu dengesini kaybederek alt katın trabzanlarına çarpıp düştüğü vurgulandı.

Koçak'ın düşme şekli ve düştüğü yerin balkona olan mesafesi de göz önünde bulundurularak, kendi hür iradesiyle kendini balkondan attığı değerlendirildiği belirtildi. Olayda Koçak'ı intihara yönlendiren, teşvik eden ya da kararını kuvvetlendiren herhangi bir kişi ya da eylemin bulunmadığına da dikkat çekildi.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Sezay Koçak'ın yaşadığı psikolojik buhran nedeniyle kendi iradesiyle intihar ederek hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı ve bu nedenle 2'inci kez takipsizlik kararı verildiği, kararın da kesinleştiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sezay ile eşi arasındaki kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığı ileri sürülürken, Koçak ailesi kızlarının intihar etmediğini, evde bulunan kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Ali Ö., savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.