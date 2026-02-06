Balkondan düşerek hayatını kaybeden Koçak'ın soruşturmasında 2'nci kez takipsizlik kararı verildi
06.02.2026 17:13
Gaziantep'te evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 'nci kez takipsizlik kararı verildi.
Soruşturma kapsamında ilk takipsizlik kararı, 25 Ekim 2021'de olayın intihar sonucu gerçekleştiği gerekçesiyle verilmişti. Ancak karara yapılan itirazın üzerine dosyada bazı eksikliklerin bulunduğu değerlendirilerek, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmişti. Belirlenen eksikliklerin giderilmesiyle beraber savcılık, 18 Haziran 2025'de ikinci kez takipsizlik kararı verdi. Bu karara yapılan itiraz da incelemeler sonucunda reddedildi. Yapılan itirazların reddedilmesiyle Sezay Koçak'ın ölümüne ilişkin verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.
ÖLÜM SEBEBİNE İÇ ORGAN HASARI VE İÇ KANAMA DENİLDİ
Takipsizlik kararında yer alan değerlendirmede, Koçak'ın genel beden travmasına bağlı olarak iç organ hasarı ve iç kanama sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Görgü tanıklarının beyanları ve olayla ilişkili kişilerin ifadeleri, olay yeri inceleme raporu, bilirkişi raporları, ön otopsi ve kesin otopsi raporları, kriminal inceleme sonuçları, olay yeri fotoğrafları ve kroki ile adli tıp uzmanlık raporlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Dosya kapsamındaki tanık beyanlarına göre Koçak'ın kimsenin etkisi olmadan balkondan atladığı yönünde ifadelerin bulunduğu, olay yerinde bulunan oğlunun beyanlarının da diğer sanık ve şüpheli beyanlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.
Olayın yaz aylarında gerçekleştiği nedeniyle çok sayıda kişinin dışarıda ve balkonlarda bulunduğu, bu nedenle olaya birden fazla kişinin şahit olduğu belirtildi. Kararda Koçak'ın tırnaklarında eşine ait DNA örneğinin bulunmasının, tarafların evli ve aynı evde yaşaması nedeniyle hayatın olağan akışına uygun olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca alınan raporlarda, düşme sırasında herhaqngi bir dış kuvvetin uygulanmadığının tespit edildiği ve Koçak'ın bir elini bırakması sonucu dengesini kaybederek alt katın trabzanlarına çarpıp düştüğü vurgulandı.
Koçak'ın düşme şekli ve düştüğü yerin balkona olan mesafesi de göz önünde bulundurularak, kendi hür iradesiyle kendini balkondan attığı değerlendirildiği belirtildi. Olayda Koçak'ı intihara yönlendiren, teşvik eden ya da kararını kuvvetlendiren herhangi bir kişi ya da eylemin bulunmadığına da dikkat çekildi.
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Sezay Koçak'ın yaşadığı psikolojik buhran nedeniyle kendi iradesiyle intihar ederek hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı ve bu nedenle 2'inci kez takipsizlik kararı verildiği, kararın da kesinleştiği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sezay ile eşi arasındaki kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığı ileri sürülürken, Koçak ailesi kızlarının intihar etmediğini, evde bulunan kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Ali Ö., savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.