Balkondan düşmede cinayet şüphesi: İpek, eşinin şiddetinden mi kaçıyordu?

Nevşehir'de 15 Mayıs akşam saatlerinde bir çocuk annesi İpek Öncül, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.



Öncül’ün eşi Mustafa Öncül’ü gözaltına alınmış ve kadının intihar ettiğini iddia etmişti.



ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI



Kadının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



Soruşturmada, olay öncesi eşiyle aralarında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre zanlı, kadını dövüp bıçakladı.



Kaçmaya çalışan İpek Öncül balkona çıktı ve saldırgandan kurtulmak için aşağı atlamak zorunda kaldı.



İddialar üzerine gözaltına alınıp tutuklanan adam, eşinin bıçakla kendisini yaraladığını, daha sonra hayatına son vermek istediğini öne sürdü. Şüpheli, balkondan atlarken kadını tutmaya çalıştığını ancak başaramadığını iddia etti.

