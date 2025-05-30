Balkondan düştüğü iddiası: Elif Atalay'ın şüpheli ölümü
Zonguldak'ta gece evinin balkonundan düştüğü iddia edilen Elif Atalay'ın ölümü üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gece saatlerinde iddiaya göre; 36 yaşındaki Elif Atalay, sitedeki beşinci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.
Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu Atalay'ı yerde hareketsiz yatarken görüp polise ihbarda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlıkçıların ilk incelemesinde Elif Atalay'ın öldüğü ve bir süredir bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.
Elif Atalay'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"ESKİ MAYISLAR YÜKLENİYOR" PAYLAŞIMI
Öte yandan Elif Atalay'ın dün saat 20.00 sıralarında sosyal medyadaki son paylaşımında bir kadın arkadaşı ile içki içtiği ve "Eski mayıslar yükleniyor" ifadelerini kullandığı görüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Zonguldak
- Polis