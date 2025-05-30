Balkondan düştüğü iddiası: Elif Atalay'ın şüpheli ölümü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gece saatlerinde iddiaya göre; 36 yaşındaki Elif Atalay, sitedeki beşinci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.

Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu Atalay'ı yerde hareketsiz yatarken görüp polise ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlıkçıların ilk incelemesinde Elif Atalay'ın öldüğü ve bir süredir bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.

Elif Atalay'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

