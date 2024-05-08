Balkondan eve girip eski kız arkadaşının sevgilisini katletti

Olay, dün sabah saatlerinde Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı'nda meydana geldi.



BALKONDAN GİRİP EVDE KARŞILAŞTIKLARI KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

İddiaya göre, eski sevgilisi D.A.'nın 3. kattaki evine balkondan giren Gökhan Ö. (40) ile arkadaşı Tayfur A. (32), evde karşılaştıkları Emircan Ö.'yü (28) kalbinden bıçakladı. Genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.