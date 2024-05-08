Balkondan eve girip eski kız arkadaşının sevgilisini katletti

Niğde'de arkadaşıyla birlikte eski sevgilisinin evine balkondan giren kişi, evde karşılaştıkları Emirhan Ö'yü kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın faili olan 2 şahıs, kısa sürede yakalanarak emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Balkondan eve girip eski kız arkadaşının sevgilisini katletti

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı'nda meydana geldi.

BALKONDAN GİRİP EVDE KARŞILAŞTIKLARI KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

İddiaya göre, eski sevgilisi D.A.'nın 3. kattaki evine balkondan giren Gökhan Ö. (40) ile arkadaşı Tayfur A. (32), evde karşılaştıkları Emircan Ö.'yü (28) kalbinden bıçakladı. Genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balkondan eve girip eski kız arkadaşının sevgilisini katletti - 1 Emirhan Ö.

OLAYIN 2 FAİLİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın iki faili Gökhan Ö. ile Tayfur A. emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. zanlıları emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar Gökhan Ö. ve Tayfur A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkacak.

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