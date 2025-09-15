Balkondan evine girdikleri komşularını ölü buldular
Bursa'da yalnız yaşayan Recep Çetinkaya, kendisinden haber alamayınca balkondan eve giren komşuları tarafından ölü bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede yalnız yaşayan 53 yaşındaki Recep Çetinkaya’yı 2 gündür görmeyen komşuları, telefonla da kendisine ulaşamayınca dairenin zilini çaldı.
Kapı açılmayınca, balkondan eve giren komşuları, Çetinkaya’yı yerde hareketsiz yatarken bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Recep Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çetinkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Ölüm
- Bursa