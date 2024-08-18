Balkondan evlere giren 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, geceleri açık balkon kapılarından 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen S.A. ve C.Ö., polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Balkondan evlere giren 2 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde geceleri evlerin açık olan balkon kapılarından içeriye girerek 3 ayrı evde hırsızlık yaptığı tespit edilen S.A. ve C.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çalıntı çeşitli eşyalar bulundu.

Eşyalar tutanakla sahiplerine teslim edilirken, 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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