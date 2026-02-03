Balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

Bolu'da ilginç bir olay yaşandı. Cezaevinden 9 gün önce çıkan Erdoğan H. iki gün önce gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya balkondan tırmanarak girdi. Bir süre sonra binadan sesler geldiğini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binanın mirasçılarından bir kadın çağırılarak kapı açtırıldı. Polis ekipleri kimsenin yaşamadığı binaya girerek Erdoğan H'yi yakaladı.



Erdoğan H'nin içeride bulduğu malzemeleri kullanarak 2 gün boyunca evden hiç çıkmadığı tespit edildi.



Polis ekipleri olayla ilgili işlem başlattı.