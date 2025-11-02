Balonlar bu kez Emin Efe için uçtu
Balonlar bu kez lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe için uçuruldu. İstanbul'daki balon uçurma etkinliğine onlarca kişi katıldı.
5 yaşındaki Emin Efe Coşkun'a iki yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Başlatılan tedaviye olumlu yanıt verdi, hastalığı atlattı.
Ailesi, yaşadıkları mutluluğu paylaşmak için İstanbul'da Küçükçekmece Gölü kenarında kutlama etkinliği düzenledi.
Gerçekleşen organizasyona çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda gerçekleştirilen etkinlikte lösemi hastalığıyla mücadeleye dikkat çekildi.
Etkinlikte minik Efe'nin lösemiyi yenmesi gökyüzüne binlerce balon bırakılarak kutlandı.
