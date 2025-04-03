Balonlar SMA'lı Elanur için havalandı

SMA'lı Elanur Dem'in tedavisi için gerekli para toplandı. Küçük kız, yakında Dubai yolcusu.



Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Halime ve Mehmet Reşit Dem çifti, 2,5 yıl önce kızları Elanur'u dünyaya getirdi.



Elanur'a doğduktan 20 gün sonra SMA Tip-1 teşhisi koyuldu.



5 aylıkken kalbi duran küçük kız, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü.



2 MİLYON DOLARLIK TEDAVİ



Elanur'un iyileşmesi için yurt dışında uygulanan yaklaşık 2 milyon dolarlık bir tedaviye ihtiyacı vardı.



Aile, valiliğin onayıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya, hayırseverlerin desteğiyle başarıyla sonuçlandı.



Tedavi için gereken 1 milyon 879 bin dolar toplandı.