Baltalı katil tutuklandı
Tokat'ın Zile ilçesinde, tartıştığı arkadaşını baltayla öldüren kişi tutuklandı.
Tokat'ın Zile ilçesi Minareyi Sağır Mahallesi'ndeki bir evde tartıştığı arkadaşı M.T.'yi baltayla öldüren O.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"ADAM ÖLDÜRDÜM" DİYE BAĞIRMIŞTI
İddiaya göre, 24 Ocak'ta kavga ettiği arkadaşı M.T.'yi baltayla öldüren O.A., cinayetin ardından sokağa çıkarak, "Adam öldürdüm" diye bağırmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri zanlıyı yakalamıştı.
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