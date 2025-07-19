Baltalimanı önlerinde panik: Bir anda su almaya başladı
Sarıyer Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde beş kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
İstanbul Boğazı'nda içinde beş kişi bulunan bir teknede panik dolu anlar yaşandı.
Tekne bir anda su almaya başladı.
Baltalimanı önlerinde yaşanan olayda hemen ekiplere haber verildi.
İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, teknenin içindeki suyu tahliye etti.
Tekne, İstinye Marina'ya çekildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tekne
- Sarıyer
- İstanbul Boğazı