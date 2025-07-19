Baltalimanı önlerinde panik: Bir anda su almaya başladı

Sarıyer Baltalimanı önlerinde su alan ve içinde beş kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Baltalimanı önlerinde panik: Bir anda su almaya başladı

İstanbul Boğazı'nda içinde beş kişi bulunan bir teknede panik dolu anlar yaşandı.

bir anda su almaya başladı.

Baltalimanı önlerinde yaşanan olayda hemen ekiplere haber verildi.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, teknenin içindeki suyu tahliye etti.

Tekne, İstinye Marina'ya çekildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...