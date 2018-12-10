İstanbul Sarıyer’de lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Baltalimanı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Yılmaz lüks otomobili ile sahil yolunda seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motordan dumanlar çıkmaya başladı.

Hemen aracından inen Yılmaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler olay yerine seyrettiği esnada, aracın motoru alev alev yanmaya başladı.



Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

Soğutma çalışması yapılan araç ardından çekiciyle tamirhaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.