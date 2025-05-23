Baltayla sokakta dehşet saçtı, polis ekipleri ateş açtı
Baltayla sokağa çıkıp, bağırarak küfürler eden şüpheli kişi, ihbar üzerine gelen polisin havaya ateş açarak dikkatini dağıtmasının ardından etkisiz hale getirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre alkol alan 43 yaşındaki R.P., eline geçirdiği baltayla bağırarak sokakta dolaşmaya başladı.
Yüksek sesle küfür ederek çevredekileri rahatsız eden R.P., elindeki balta ile bazı araçlara da zarar verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
BALTA İLE POLİSLERE SALDIRDI
Şüpheli, elindeki baytayı bırakıp teslim olmasını isteyen polislere saldırdı.
Havaya uyarı ateşi açan polisler, dikkati dağılan saldırganı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Elindeki suç aleti balta alınan şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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