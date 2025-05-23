Baltayla sokakta dehşet saçtı, polis ekipleri ateş açtı

Baltayla sokağa çıkıp, bağırarak küfürler eden şüpheli kişi, ihbar üzerine gelen polisin havaya ateş açarak dikkatini dağıtmasının ardından etkisiz hale getirildi.

Baltayla sokakta dehşet saçtı, polis ekipleri ateş açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre alkol alan 43 yaşındaki R.P., eline geçirdiği baltayla bağırarak sokakta dolaşmaya başladı.

Yüksek sesle küfür ederek çevredekileri rahatsız eden R.P., elindeki balta ile bazı araçlara da zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda ekibi sevk edildi.

BALTA İLE POLİSLERE SALDIRDI

Şüpheli, elindeki baytayı bırakıp teslim olmasını isteyen polislere saldırdı.

Havaya uyarı ateşi açan polisler, dikkati dağılan saldırganı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

Baltayla sokakta dehşet saçtı, polis ekipleri ateş açtı - 1 Olay yeri

GÖZALTINA ALINDI

Elindeki suç aleti balta alınan şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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