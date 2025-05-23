Baltayla sokakta dehşet saçtı, polis ekipleri ateş açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre alkol alan 43 yaşındaki R.P., eline geçirdiği baltayla bağırarak sokakta dolaşmaya başladı.

Yüksek sesle küfür ederek çevredekileri rahatsız eden R.P., elindeki balta ile bazı araçlara da zarar verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BALTA İLE POLİSLERE SALDIRDI

Şüpheli, elindeki baytayı bırakıp teslim olmasını isteyen polislere saldırdı.

Havaya uyarı ateşi açan polisler, dikkati dağılan saldırganı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

