Baltık ülkelerinden gelen turizmciler Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacak

Baturay, grubun Mardin ve Şanlıurfa'yı da gezeceğini sözlerine ekledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç de Bakanlık olarak kentin turizmine katkı sunmak için çalıştıklarını aktardı. Kentin turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Genç, düzenlenen gezi ve tanıtım programıyla bu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.



Azerbaycan'dan gelen Irada Gadirova da tarihçi ve gezgin olduğunu söyledi. Gezdiği ülkelerdeki tarihi yerlerin fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını anlatan Gadirova, "Diyarbakır, Türkiye'de uzun süreden beri görmek istediğim yerlerden biriydi. Bugün burada olmaktan çok memnunum. Tarihi yerlerde gezi yaparak bilgi topladık. Yemeklerini tattık, her şey çok güzeldi, çok şanslı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.



Diyarbakır'da çektiği fotoğraf ve videoları paylaşacağını belirten Gadirova, tarihi kenti çok beğendiğini, Diyarbakır'a yeniden gelmek istediğini dile getirdi. Litvanya'dan gelen Kristina Jasudaite ise yaklaşık 20 yıldır turizm seyahat sektöründe çalıştığını söyledi.

Diyarbakır'ı keşfedilmemiş ve çok otantik bir yer olarak gördüğünü ifade eden Jasudaite, Türkiye'de çok yer gördüğünü, ama içlerinden en otantik yerin Diyarbakır olduğunu anlattı. İnsanların kente gelmesini tavsiye edeceğini bildiren Jasudaite, Diyarbakır'a küçük gruplar şeklinde tur düzenlemeyi düşündüğünü aktardı.