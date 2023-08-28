Balya makinesinde yangın çıktı: 100 dönüm tarla kül oldu

Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliozü köyü mevkiinde meydana geldi.

Tarlada balya yapan makinede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tarlaya sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen kıvılcımlar diğer tarlalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında 100 dönüm tarla küle dönerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

"RÜZGARIN DA ETKİSİYLE YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ"



Yangının kontrol altına alındığını söyleyen köy sakini Ali Çamlıca, "Çiftçi arkadaşımızın balya yapımı esnasında makinesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda büyüdü. Köylü vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı" dedi.



"MADDİ HASARLAR MEYDANA GELDİ"



Yangın sebebiyle maddi hasarın meydana geldiğini ifade eden köy muhtarı Yaşar Batakbaşı, "Yangın, balya makinesinden çıktı. Köyümüzde herhangi bir can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi" diye konuştu.