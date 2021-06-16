Balyoz sanığı 7 kişinin beraatı bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz davasında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının oy birliğiyle bozulmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde, sanıkların eylemlerinin, "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtildi.

2010 yılında başlayan Balyoz soruşturmasının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir kumpası olduğu ortaya çıkmıştı.

Davada ceza alan 325 ismin tamamı, yeniden yargılanmış ve tamamı beraat etmişti.

FETÖ'nün kumpaslarından sayılan "Balyoz"un soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, yargılanmasına devam ediliyor.