Balyoz sanığı 7 kişinin beraatı bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden Balyoz davasına ilişkin önemli bir karar çıktı. Aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 ismin beraat kararı bozuldu.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 13:00

Balyoz sanığı 7 kişinin beraatı bozuldu
Çetin Doğan

İlişkili Haberler

'Balyoz'da kumpas' davasında ara karar

'Balyoz'da kumpas' davasında ara karar

AİHM'den Balyoz başvurusuna ret

AİHM'den Balyoz başvurusuna ret

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz davasında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının oy birliğiyle bozulmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde, sanıkların eylemlerinin, "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtildi.

2010 yılında başlayan Balyoz soruşturmasının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir kumpası olduğu ortaya çıkmıştı.

Davada ceza alan 325 ismin tamamı, yeniden yargılanmış ve tamamı beraat etmişti.

FETÖ'nün kumpaslarından sayılan "Balyoz"un soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, yargılanmasına devam ediliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...