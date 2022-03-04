'Balyoz'da kumpas' davasında karar

Balyoz planı davasında kumpas kurulduğu iddiasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.



Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'yu, zincirleme şekilde "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, gazeteciler Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u ise 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum etti.



Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin'in dosyası ise yakalanamadığı için ayrıldı.

