Bamya 60 lira, fasulye 40 lira, patlıcan 20 lira! Halk pazarına yoğun ilgi

Zonguldak’ta halk pazarında fiyatların uygun olması yoğun ilgiye neden oldu.

Bamya 60 lira, fasulye 40 lira, patlıcan 20 lira! Halk pazarına yoğun ilgi

’ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri soğuk semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Pazarda fiyatların geçtiğimiz haftaya göre aynı kalması ilgiyi arttırdı. Tezgahlarda, Bamya 60 lira, fasulye 40 lira, patlıcan 20 lira, konserve 7,5 lira, domates 15 lira, dolma biber 30 lira, turşuluk salata 25 lira, barbunya 50 lira, kırmızı biber 15 liradan alıcı buldu.

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