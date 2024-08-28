Bandırma açıklarında 12 saattir sürüklenen feribot Ambarlı Limanı'na çekiliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çelebi Limanı'ndan dün gece saat 01.00 sıralarında 68 araç ve 68 yolcu ile İstanbul Ambarlı Limanı'na hareket eden 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, Kapıdağ Yarımadası geçildikten sonra saat 02.30 sıralarında Marmara Denizi açıklarında makine arızalandı.



İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de çözüme ulaşılamadı. Feribot, yaklaşık 12 saati aşkın süre Marmara Adası’na doğru sürüklendi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, feribotun kurtarma römorkörü ile Ambarlı Limanı'na çekileceği belirtilerek, şöyle denildi:



"Bandırma’dan Ambarlı’ya seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında makine arızası yapan ve içinde 68 araç ile 68 yolcu bulunan İstanbul N isimli feribot, Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmeti (GTH) merkezimiz koordinasyonunda KIYEM-4 Botumuz refakatinde, KURTARMA-2 Römorkörümüzce yedeklenerek Ambarlı Limanı'na çekiliyor."